لبنان | مروج ينشط في محلة برج حمود ومحيطها في قبضة “المعلومات”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إلى تحديد هويّة أحد مروجي المخدّرات الذي ينشط في محلّة برج حمود والمناطق المحيطة، ويُدعى:

د. ش. (مواليد عام 1988، لبناني)

بتاريخ 22-8-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلة برج حمود، أثناء قيامه بترويج المواد المخدّرة على متن سيارته نوع “داسيا”.

بتفتيشه والسّيارة عُثر على /4/ أظرفة بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها حوالى /4,2/ غ. ومبلغ مالي.

بتفتيش منزله، عثر على خزنة حديدية بداخلها ما يلي:

/3/ أظرفة من النايلون تحتوي على مادة بيضاء اللون تُستخدم في زيادة وزن كميّة الكوكايين.

/1,320/ كلغ. من مادة الماريجوانا، كمية من مواد: الكوكايين، حشيشة الكيف، الفطر المخدّر والحبوب المخدّرة نوع “XTC”، ميزان حسّاس.

كما جرى ضبط أدوات تُستخدم في طحن وتعاطي المواد المخدّرة، وأخرى تستخدم في عمليات التوضيب.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن في محلّة برج حمود والمناطق المحيطة، وأنه يعمل لحسابه الخاص، ويستحصل على المخدّرات من منطقة البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.