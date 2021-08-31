لبنان | الدفاع المدني: 41 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد24) :

* أعشاب (عدد16):

(م.بيروت) (عدد1) : البدوي/الأشرفية.

(م.جبل لبنان) (عدد6): بحمدون – كترمايا – بقعاتا – الخنشارة – سبنيه – كفرشيما.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : بخعون.

(م.عكار) (عدد1) : عكار العتيقة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : العباسية – حي التعمير/صيدا – سيروب.

(م.النبطية) (عدد3) : تبنين – كفرصير – قبريخا.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1) : العقيدية.

* منازل (عدد2) : حي السلم – دير قوبل.

* سيارات (عدد2) : الغبيري – عاريا.

* مؤسسات(عدد4) : داخل محطة للمحروقات في حدث الجبة وسقوط جريحين – داخل منشرة في عبيدات – داخل مطعم على اوتوستراد السيد هادي نصرالله – غرفة عمال داخل منشرة في

مزرعة يشوع ونقل مصاب إلى المستشفى.

– نقل وإسعاف (عدد17) :

* حوادث (عدد9): وادي شحرور – الحمرا – فردان (*2) – برج حمود – راس بيروت – يحشوش – الغينة – جعيتا.

* حوادث سير(عدد4) : طريق عام جل البحر وإنقاذ جريحة من داخل السيارة ونقلها إلى المستشفى – الشبريحا ونقل جريحين من التابعية الفلسطينية إلى المستشفى – حاصبيا وإنقاذ جريح من داخل بيك آب – الفرزل ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : انفجار خزان لتعقيم الاتربة داخل ورشة لصناعة الحديد في برج البراجنة ونقل قتيل إلى المستشفى – إنقاذ إمرأة من التابعية السورية اصيبت جراء سقوطها عن علو داخل منور مبنى سكني في بقعاتا/الشوف.

– سلامة عامة (عدد2) : احتفال بعيد القديس سمعان في غوسطا – مباراة في كرة القدم في غبالة.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 41 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.