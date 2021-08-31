لبنان | وصول جثمان جورج نعمة الى بلدته في الكورة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

وصل جثمان المغدور جورج حنا نعمة الذي قتل في الاردن إلى بلدته كفرعقا في الكورة، وكان في استقباله بالإضافة إلى عائلة الفقيد رئيس البلدية الياس ساسين، كاهن الرعية الاب اميليانوس يوسف، عدد من فاعليات البلدة وحشد من الأهالي وأصدقاء الفقيد.

ثم حمل النعش على الأكف على وقع المفرقعات النارية وموسيقى فرقة الزفة سيرا على الاقدام من مدخل كفرعقا – كفرصارون الى منزل والده، بعدها أكمل الموكب سيره باتجاه مستديرة البياض ،ثم أقيمت مسيرة بالسيارات حتى ساحة الرامية. وبعدها أكمل موكب التشييع طريقه سيرا الى كنيسة القديس جاورجيوس في البلدة.

ووصل مساء أمس الى مطار رفيق الحريري الدولي، جثمان المواطن اللبناني المغدور جورج حنا نعمة آتيا من الاردن، وكان في استقبال الجثمان الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وكاهن رعية بلدة كفرعقا الأب إميل يوسف وعائلة الفقيد وأقاربه.