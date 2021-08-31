لبنان | تضخم عارم بالأسعار لدى رفع الدعم.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 10:49 صباحًا

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “العرض والطلب سيتأثران لدى ارتفاع أسعار السلع التي تتأثر بدورها بأسعار المحروقات”.

ولفت في حديث إذاعي الى “حصول تضخم عارم بالأسعار لدى رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، ولكن يجب عدم التهويل لأن تأثيرها على السلع لا يتعدى 5 أو7 في المئة”.

وأشار الى أن “نمط الحياة تبدل لذا هناك أصناف أصبحت غير متوافرة ولكن استُعيض عنها بأخرى”، مؤكداً أن “كل الأصناف الجديدة التي تدخل الى لبنان بطرق شرعية تخضع للفحوصات اللازمة”.

وأوضح بحصلي أن “الاستيراد لا يزال مستمراً من جميع الدول، غير أنه تراجع من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لأن أسعار الأصناف مرتفعة، في حين ارتفع الاستيراد من تركيا”.