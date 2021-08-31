لبنان | اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

نفذ سائقو الشاحنات في مرفأ بيروت اعتصاماً، أغلقوا خلاله المدخل الرئيسي للمرفأ بشاحناتهم، وأعلنوا الاضراب عن العمل منذ السادسة من صباح اليوم، للمطالبة بتصحيح اجورهم التي لم تعد تكفي ادنى متطلبات حياتهم وحياة اسرهم اليومية.

وأكد المعتصمون أنهم “غير معنيين بتفريغ او نقل البضائع الموجودة في المرفأ، بما فيها البرادات”، مطلقين صرخة تحذيرية من ان خطواتهم ستتصاعد تباعا في حال لم يتم النظر في أوضاعهم المادية والمعيشية القاسية.

واعتبروا أن “أصحاب شركات النقل والتجار لا ينصفونهم، في حين ان مخاطر قيادة الشاحنات تقع على عاتق السائقين وحدهم من دون مقابل”.