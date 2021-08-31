لبنان | الطقس غداً غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33 فيما معدل شهر ايلول بين 24 و 32 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما يتوقع امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية.

-الحرارة عل الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,10

– ساعة غروب الشمس:19,7