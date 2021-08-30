لبنان | “سوسيته جنرال”: قرار الادعاء من قبل القاضية عون “باطل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

بعدما أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بالادعاء على كلٍّ من مصرف “سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته بجرائم “تبييض أموال”، لفت المصرف في بيان الى أنه علم عبر وسائل الاعلام أنّ القاضية غادة عون أصدرت القرار بالادعاء .

وأوضح “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” :

أولاً: انّ القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.

ثانياً: يرفض “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” برئاسة السيد أنطون صحناوي رفضاً قاطعاً جميع الاتهامات المُفتقرة لأي أساس قانوني الواردة في القرار الباطل المذكور، لعدم ارتكابه أيّة أعمال مخالفة للقانون ويؤكّد مجدداً على تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً: انّ “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّة مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان.

يحتفظ كلٍّ من “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولأيّة ناحيةٍ كانت وتجاه أيّة جهةٍ كانت.