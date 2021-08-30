لبنان | بشرى سارة لمرضى غسيل الكلى.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 24 دقيقة

بشّر الدكتور جوزف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة بأن “إحدى الجمعيات وبالتعاون مع وزارة الصحة ستؤمّن من الخارج كل ما يتعلق بخدمات غسيل الكلى وما تحتاجه من مستلزمات على مدى سنة بكاملها. وكل مستشفى ستصله احتياجاته لمدة سنة”.

في المقابل، أكد حلو ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار “أن مستودعات وزارة الصحة باتت شبه خالية من أدوية السرطان، وهناك أدوية غير موجودة ليس فقط في مستودعات وزارة الصحة إنما أيضًا في كل لبنان”.

من جهة ثانية، أسف حلو “لأننا وبعدما كنا مقصدًا للسياحة الطبية في العالم أصبحت المستشفيات تشحذ المازوت”، محذرًا من أنه “في حال لا سمح الله انقطعت الكهرباء عن مستشفى فلن ينجو مريض في العناية الفائقة، خلال دقائق يموتون… فهل هذا ما يريدون أن نصل اليه؟”.

وردًّا على سؤال عما إذا كنا ذاهبين نحو رفع الدعم عن الدواء في لبنان أجاب حلو: “الظاهر نعم”. وانتقد سياسة مصرف لبنان والدولة ككل “التي كان عليها إيجاد حلول قبل أن تقول لنا “ما معنا مصاري دبروا راسكن””.