لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه: “عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:

Pfizer: 420

AstraZeneca: 287

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 513 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12

– عدد حالات شفاء المرضى lالمتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1289 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.