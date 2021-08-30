لبنان | غادة عون تستكمل حربها على رياض سلامه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 7:12 مساءً

استكملت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حربها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحسب معلومات “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد توّجت مرحلة طويلة من التحقيقات والمداهمات التي نفذتها، بالادعاء على سلامة، وكلاً من رئيس مجلس إدارة مصرف “سوسيتية جنرال” أنطوان الصحناوي ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ وصحاب شركة “مكتّف” المتخصصة بشحن الأموال ميشال مكتّف، بجرائم “تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال”. وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

ولم تخرج هذه الإجراءات عن مسار الصراع المحموم بين حاكم المركزي من جهة، ورئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، الذي لا يوفّر وسيلة الّا واستخدمها في حربه ضدّ سلامة، إذ استغربت مصادر قضائية مسارعة هذه القاضية إلى الادعاء قبل أن تنقضي مهلة الشهر على بلاغ البحث والتحري الذي أصدرته الأسبوع الماضي ضدّ سلامة، إثر امتناعه عن المثول أمامها في الجلسة التي كانت مقررة يوم لجمعة في 20 الشهر الحالي.

صحيح أن هذا الادعاء، ينهي أشهراً طويلة من التحقيقات الأولية التي أجرتها غادة عون، في ملفّ تحويل الأموال إلى الخارج، والتي تخللتها عمليات مداهمة واقتحام وكسر وخلع لشركة مكتّف مرات عدة، كما أنها تكرّس تمرّد القاضي عون على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي عزلها عن الملفات المالية.

وتتجه الأنظار الآن إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، لرصد موقفه، وما إذا سيسير بالادعاء ويستجوب هؤلاء المدعى عليهم، أم يلتزم بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كفّ يدها عن التحقيق في الملفات المالية، ويعتبر هذا الاجراء غير قانوني.