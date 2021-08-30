لبنان | بيان هام لجمعية المصارف حول التعميم 159.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 6:24 مساءً

صدر عن جمعية المصارف بيان جاء فيه:

“ردا على كل المعلومات والتفسيرات التي رافقت إصدار التعميم 159 من قبل مصرف لبنان، توضح جمعية مصارف لبنان أن التعميم موجه لضبط العمليات الداخلية في المصارف، ولا يطال العملاء بأي شكل من الأشكال خصوصا سحوبات الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية التي يضمنها التعميم 150 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9-4-2020 والتي أعاد التأكيد على حرية استعمالها من قبل المودع توضيح مصرف لبنان الصادر بتاريخ 26-8-2021 الذي نص بوضوح أن شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة من الخارج يتم حصرة بحال رغب الزبائن بذلك.

وأضاف, “فلا خوف ولا قلق على مصير الحوالات الخارجية التي ترد إلى المصارف اللبنانية والتي تبقى حرة للاستعمال بحسب رغبة متلقيها”.

وتابع, “إذا، إن قرار مصرف لبنان يشتد قيود العمل المصرفي بما يضمن سلامة القطاع وحقوق العملاء ويجعل الالتزام بإطار العمل المصرفي السليم موثق بما في مصلحة المودع والقطاع”.