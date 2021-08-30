لبنان | حكم على الشيخ أحمد الأسير بالأشغال الشاقة ٢٠ سنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 5:40 مساءً

أصدرت المحكمة العسكريّة حكمها على الشيخ أحمد الأسير بـ٢٠ سنة أشغال شاقة مع التجريد من الحقوق المدنية وغرامة ٥١ مليون ليرة، وذلك على خلفية ملف بحنين، حيث اتهم: بالاقدام على تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه، واشتراكه مع بعض من هؤلاء في معارك بحنين ضد الجيش اللبناني مما أدى الى استشهاد عدد من العسكريين وجرح آخرين وإحداث تخريب في الممتلكات، واقدامه على تمويل مجموعات إرهابية مسلحة بمبالغ مالية كبيرة.