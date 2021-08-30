لبنان | الأمانة العامة لمجلس النواب تطلق موقعًا الكترونيًا جديداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 6:16 مساءً

تطلق الامانة العامة لمجلس النواب الموقع الالكتروني الجديد لمجلس النواب عند الحادية عشرة من صباح الخميس في 2 ايلول، في قاعة مكتبة المجلس.

وأشارت في بيان الى أن “هذا الاطلاق يأتي ضمن اطار استراتيجية التواصل الجديدة للمجلس ويعكس التزام المجلس النيابي بإعلان الشفافية البرلمانية”.

وأوضحت أن “الموقع الجديد وحرصا على تيسير الحصول على المعلومة البرلمانية يقدم طريقة عرض أسهل وأكثر تنظيما لأقسام الموقع والمعلومات المنشورة عليه، مما يسهل عملية البحث والتصفح على مختلف الاجهزة الالكترونية. أما على صعيد المحتوى، فيعزز الموقع الجديد نوعية المحتوى المنشور ويشمل أقساما جديدة تشاركية وتفاعلية مثل ساهم في التشريع، ويتيح هذا القسم للجمهور الاطلاع على نصوص مشاريع واقتراحات القوانين ومسارها داخل اللجان والتعليق عليها من خلال منصة التشاور الالكترونية. ويتضمن التصميم الجديد وسائل لتقديم مسودة قانون. كما هناك قسم مخصص للاطلاع على كافة القوانين الصادرة وغير المنفذة”.