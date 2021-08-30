لبنان | عكر التقت سفير كوريا الجنوبية وممثل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان يونغ دي كوان وعرضت معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وسلم السفير كوان الوزيرة عكر الهبة المقدمة من كوريا الجنوبية الى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن حافلتين للركاب. الوزيرة عكر شكرت السفير الكوري على الهبة التي قدمها للوزارة، وأملت إستمرار التعاون المشترك بين البلدين.

وألتقت الوزيرة عكر ممثل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة آلان دويل، ترافقه كبيرة المستشارين السيدة جودي هيلتون والمايجور إيوا أرسيسزويسكا. وتناول البحث إتفاقات وقف إطلاق النار ضمن نطاق عملهم في الدول الخمس في منطقة الشرق الأوسط ومنها لبنان، كما جرى تقييم الأوضاع في لبنان بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وطبيعة عمل بعثة مراقبة الهدنة مع قوات اليونيفيل وسبل تطوير وتعزيز التعاون مع لبنان.