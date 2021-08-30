لبنان | فهمي يبحث الاستعدادات الانتخابية مع فرونتسكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 3:17 مساءً

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، في مكتبه في الوزارة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، وجرى البحث في الاستعدادات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة والمساعدات التي يمكن ان تقدمها الامم المتحدة للوزارة لتخطي العقبات التي تواجهها.