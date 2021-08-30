لبنان | 144 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 03:16 مساءً - أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 23 و27 آب، وأظهرت النتائج وجود مئة وأربع وأربعين (144) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 23/8/2021 كالآتي:

“رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 210 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9.