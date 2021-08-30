لبنان | مذكرة جديدة من كركي.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر المدير العام للصندق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة حدد فيها دواوم العمل في مديريات ومكاتب الصندوق، بناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 26/3/2021 المتعلق باعتماد نظام المداورة في العمل، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا من جهة، وأزمة المحروقات من جهة أخرى.

وجاء في المذكرة:

“بناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 26/3/2021 المتعلق باعتماد نظام المداورة في العمل.

وانطلاقا من الواقع الصحي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا من جهة، وأزمة المحروقات من جهة أخرى.

وحيث ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بتأمين الموافقات الاستشفائية ودفع التقديمات للمضمونين واستيفاء الاشتراكات وغيرها من الاعمال التي يتطلبها استمرارية هذا المرفق العام الحيوي.لذلك،

اولا: تنظم جداول مناوبة للعاملين في مديريات ومكاتب الصندوق، بحسب ما يقتضيه حسن سير العمل، بحيث لا يقل دوام العمل فيها عن اربعة ايام في الاسبوع لكل شخص، وتبلغ هذه الجداول الى المديرية الادارية.

ثانيا: يخفض استثنائيا دوام العمل اليومي المعمول به حاليا، ليصبح من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

ثالثا: يمكن للمكاتب او المديريات او المصالح الغاء المناوبة واستبدالها بتخفيض دوام العمل اليومي ساعة واحدة وذلك بحسب ما يقتضيه حسن سير العمل .

رابعا: يطلب من جميع العاملين في الصندوق الالتزام بتدابير الوقاية لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما يطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الإقتضاء، في حق المخالفين.

خامسا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من صباح يوم 31 آب 2021 ، وتبلغ الى من يلزم”.