لبنان | “لبنان على وشك الانهيار”.. مطالبات بادراجه في خانة “وضع الحماية المؤقت”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 2:27 مساءً

طالبت لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية (ADC) الحكومة الأميركية بتصنيف لبنان في خانة “وضع الحماية المؤقت” (TPS) وذلك بسبب الوضع السياسي غير المستقر والانهيار الاقتصادي القريب.

وبحسب صحيفة “Arab News”، تمت هذه الخطوة برعاية 70 منظمة مدنية وقانونية ودينية في الولايات المتحدة في مسعى منها لحماية المواطنين اللبنانيين المتواجدين حالياً على الاراضي الاميركية بتأشيرات دخول لغير المهاجرين والذين قد يواجهون ظروفا قاسية إن عادوا إلى بلدهم الأم في ظل الظروف الراهنة.

وأرسلت الرسالة إلى كل من وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في خلال الأسبوع المنصرم، ومن المتوقع أن يتخذ القرار في هذا الخصوص.

وجاء هذا الطلب خوفا من تصاعد أي نزاع إقليمي مسلح في ظل النظام السياسي اللبناني “المتصدع والمختل وظيفياً.”

وتصاعدت حدة المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت العام الماضي والي أودى بحياة 200 شخص على الأقل وجرح الألاف وتدمير اقتصاد لبنان الهش.