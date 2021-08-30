لبنان | إبراهيم: نرفض اتهامنا بالتهريب واحتكار الخبز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 36 ثانية

أكّد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم أن “التزام الافران بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن سيما وان الافران تقوم بواجباتها وفق الظروف والاوضاع العامة التي تمر بها البلاد وخصوصا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين.

وسأل ابراهيم وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: هل تم تسليم كميات المازوت وفقا للاذونات التي وزعت على جميع الافران في لبنان؟ هل تتسلم الافران الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟

ورأى ان هذا القرار الذي صدر اليوم يضع الافران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن ارادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوفرة اي ان الانتاج اقل من الايام العادية وأنتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الازمة”.

ورفض اتهام الافران بالتهريب واحتكار الخبز و”هذا امر مناف للواقع ومستغرب”، داعياً الوزارة للقيام بجولات على كل الافران للتأكد من كميات الطحين الموجودة في مستودعاتها ومصادرة الكميات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الافران، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للفرن المخالف.

واعتبر ابراهيم هذا القرار هروب الى الامام “في الوقت الذي يرزح قطاع الافران تحت الكثير من المصاعب والازمات الناتجة عن فقدان المازوت واذا توفر باسعار عالية تزيد عن التعرفة الرسمية، علما ان التسعيرة الاخيرة لربطة الخبز لا تتطابق مع ارتفاع سعر المحروقات واجور النقل”.

ودعا اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الى التعقل والتروي والتعاون والتشاور بين وزارة الاقتصاد والتجارة والافران بما يعود بالفائدة على الجميع ويؤمن استقرار الانتاج وتوفير الخبز للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.