لبنان | بالوثائق – كتاب من هارون الى المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 2:02 مساءً

وجّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كتاباً الى المستشفيات طلب فيه عدم قبول اي موافقات طبابة او استشفاء لموظفي عدد من المصارف ومن هم على عاتقهم، صادرة عن اي جهة ضامنة عامة وخاصة، مشيراً الى أنه بالتالي المريض الذي ينتمي الى فئة موظفي هذه المصارف مضطر الى تسديد فاتورته نقداً عند الدخول.

وقال هارون: “مع التشدد على عدم تعريض المريض لأي ضرر صحي من جراء هذا التدبير”.

كتاب من هارون الى المستشفيات