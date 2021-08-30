لبنان | فهمي عن أحداث مغدوشة: نبّهنا من هشاشة الوضع الأمني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

علّق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على الأحداث الأخيرة بين مغدوشة وعنقون على خلفية تعبئة المحروقات، قائلاً: “نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الأمني الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا فهمي المسؤولين إلى نبذ الخلافات وإيجاد الحلول سريعاً.

يذكر أنه تم توقيف اثنين من المعتدين على أهالي مغدوشة.

واندلع اشكال فردي بين سكان بلدتي مغدوشة وعنقون على خلفية قيام عدد من شبان بلدة عنقون بالتهجم على محطات البنزين ومحاولة فتحها بالقوة، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها بلدية مغدوشة ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة مادة البنزين فتطور إلى استخدام السكاكين، وسقط نتيجته ستة جرحى.

وطالب رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان القوى الأمنية التي حضرت إلى البلدة العمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

تجدد الاشكال، الأحد، وعمد شبان من بلدة عنقون الى قطع الطريق العام التي تربط بلدتهم ببلدة مغدوشة وقاموا بحرق عدد من الاشجار.

الاشكال اتخذ صبغة طائفية، إذ أعلن “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه النائب جبران باسيل، أمس، انه ينظر بقلق الى “الاشكالات المفتعلة التي تشهدها مغدوشة”.