لبنان | عون للجيش والقوى الأمنية: تنبهوا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في الذكرى الرابعة لإنتصار الجيش في معركة “فجر الجرود” أن هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الذي ساهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن.

ودعا عون الجيش والقوى الأمنية إلى التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف الى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لخلق الإرباك والفوضى تحقيقاً لأهداف خارجية.

كما دعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على الساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين.