لبنان | خطف مواطن مغترب من أمام منزله في كامد اللوز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

أقدم مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء من نوع “بي.إم” داكنة الزجاج، على خطف المواطن المغترب عبدالله سعيد ناصر الدين من امام منزله في كامد اللوز عند الثامنة والنصف من مساء أمس وغادروا الى جهة مجهولة.

إشارة إلى أن ناصر الدين عائد حديثا من كولومبيا، ويتوقع ان تكون دوافع الخطف الابتزاز المالي والحصول كالعادة على فدية.

وتعمل الاجهزة الامنية على تكثيف التحريات بحثا عن مصيره وتحديد الجهة الخاطفة ولا سيما أن عائلة المخطوف لم تتلق حتى الساعة اتصالا من الجهة الخاطفة كي يبنى على الشيء مقتضاه.