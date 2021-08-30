لبنان | عون: الحرية الإعلامية مصانة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن للإعلام دور في المحافظة على الاستقرار في البلاد.

ولفت عون إلى أن سقف الحرية هو الحقيقة والحرية الإعلامية مصانة ويجب أن تمارس بمسؤولية وموضوعية من دون أي تحريض أو إساءة مع احترام الرأي الآخر.

كلام عون جاء خلال لقائه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد والرئيس الجديد لمجلس إدارة تلفزيون لبنان توفيق طرابلسي والعضوين فيفيان لبّس ومصباح مجذوب الوضع الراهن لتلفزيون لبنان ودوره في المرحلة المقبلة في الإعلام الوطني.