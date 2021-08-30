لبنان | سرقوا منشآت “ألفا” فانقطع الإرسال في راشيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

انقطع الإرسال عن آلاف المواطنين في راشيا اليوم الإثنين بعدما عمد بعض المواطنين إلى سرقة 20 بطارية تغذية من منشآت شركة “ألفا” الخلوية.

وسرق مجهولون 20 بطارية تغذية من منشآت شركة “ألفا” الخلوية في بلدة كفرمشكي قضاء راشيا، ما تسبب بانقطاع الارسال عن آلاف الخطوط الهاتفية وتعطل مصالح المواطنين، وقدرت قيمة المسروقات بنحو 20 ألف دولار.

وتعمل الأجهزة الأمنية المختصة على تعقب الفاعلين لاستعادة المسروقات وإجراء المقتضى القانوني.