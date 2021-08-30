لبنان | بداية أسبوع صيفية.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة والحرارة تنخفض جبلا وبقاعا وتبقى مستقرة ساحلا وضمن المعدلات.

في التفاصيل:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة

٢- الجو : قليل السحب ويتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.