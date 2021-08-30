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لبنان | بداية أسبوع صيفية.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

الطقس

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة والحرارة تنخفض جبلا وبقاعا وتبقى مستقرة ساحلا وضمن المعدلات.

في التفاصيل:
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة
٢- الجو : قليل السحب ويتشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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