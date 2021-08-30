لبنان | أبو شقرا: أزمة المحروقات ستستمر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة مشيراً الى ان اربعين بالمئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل.

وإذ أكد ابو شقرا في حديث إذاعي ان بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها، متحدثا عن معاناة كبيرة يعانيها اصحاب المحطات والموزعون الذين يقفون في وجه المواطن مشددا على ان الموضوع لدى الدولة وليس عندهم.