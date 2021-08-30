لبنان | “الجبهة المدنية الوطنية”: لبنان يحتضر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرّدت الجبهة المدنية الوطنية”، عضو الائتلاف المدني اللبناني، على حسابها على “تويتر” اليوم: “بين المراجل والارتجال والنقص في الرجال.. المِرجل اللبناني بلغ أعلى درجات الغليان، وانفجاراته السباقة، أو مفرقعاته المتفرقة هنا وهناك على مساحة الدولة المشلعة، تشبه الانفجارات التي سبقت انفجار 4 آب شكلاً وانفجار 13 نيسان 1975 مضمونا لكنها متحورة بمظهرها”.

أضافت: “إن المنظومة المجرمة تقود البلاد بعد تجويعها وقتلها وتفكيك مؤسساتها، إلى حروب صغيرة متنقلة فتاكة تدفع اللبنانيين.. فئة تهاجر، فئة تخضع، وفئة تموت.. الأنكى في نهج الجريمة المنظمة المطور وأساليبها الدنيئة أنه مكشوف ووقح ولا يخفي نواياه الجرمية، ولا عاقبة ولا عقابا ولا وخزة ضمير ولا حكم التاريخ، وهذا يحتم على القوى المجتمعيّة الحيّة ردع الجريمة والتحرك، مرة لحماية نفسها، ومرة لحماية نموذج عيشها، ومرة لحماية لبنان وهي تعلم، وهذا يحمّلها مسؤولية معنوية وأخلاقية، أنه يكفي أن تنكسر حلقة من الثلاثية الماسية هذه حتى يسقط لبنان”.

وختمت: “لا يكفي أن يكون شعب على حق حتى يستعيد حقوقه.. لم يأت وطن يوما على طبق من فضة.. النضال واجب.. لبنان يحتضر.. لبّوا النداء”.