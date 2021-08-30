لبنان | نديم الجميل: “لعبة الشارع بحياتها ما كانت الحل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: “الوضع لا يحتمل تصرفات كالتي نراها على ابواب مغدوشة. لعبة الشارع بحياتها ما كانت الحل. على الاجهزة الامنية والاحزاب المعنية وضع حد لتلك التصرفات. القرى المسيحية ليست مكسر عصا”.

يذكر أنه اندلع اشكال فردي بين سكان بلدتي مغدوشة وعنقون على خلفية قيام عدد من شبان بلدة عنقون بالتهجم على محطات البنزين ومحاولة فتحها بالقوة، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها بلدية مغدوشة ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة مادة البنزين، فتطور الاشكال إلى استخدام السكاكين، وسقط نتيجته ستة جرحى.

وطالب رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان القوى الأمنية التي حضرت إلى البلدة العمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها. تجدد الاشكال، الأحد، وعمد شبان من بلدة عنقون الى قطع الطريق العام التي تربط بلدتهم ببلدة مغدوشة وقاموا بحرق عدد من الاشجار.

الاشكال اتخذ صبغة طائفية، إذ أعلن “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه النائب جبران باسيل، أمس، انه ينظر بقلق الى “الاشكالات المفتعلة التي تشهدها مغدوشة”.

ودان التيار “التعدي الحاصل على الآمنين”، فيما رأى الوزير السابق ميشال فرعون أنّ “ما شهدته بلدة مغدوشة من اعتداء على أبنائها، يشكّل سابقةً مع خطر تكراره بين بلدات أخرى، إن لم تُتّخذ إجراءات قاسية بحقّ المعتدين”.