لبنان | بشارة الأسمر: نطالب ببطاقة للدواء وبطاقة تمويلية وبطاقة مختلفة للمحروقات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الموظف بات يحتاج الى مليون و500 الف للوصول الى عمله، هذا ولم يرفع بعد الدعم ولا حصل الحديث عن سعر تعرفة المولد عليه والذي بات مهولا، ولهذا نرفع الصوت اليوم، مشيرا الى ان المطالبة بعملية تصحيح الاجور غير ناتجة من عدم ويجب ان نتجه الى حوار ونحتاج الى عقد اجتماعي جديد يحتاج الى تضحيات.

ورأى الأسمر في حديث الى برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، ان القطاع السياحي ادخل ملياري دولار في الصيف بفضل العاملين فيه، واي قطاع يزدهر يجب ان يعتبر العامل فيه شريكا في الانتاج، لافتا الى انه بحواره مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير اتفقنا على رقم اعلى من 24 الف ليرة كبدل نقل ونحن قبلنا به لأننا نعمل على قاعدة “خذ وطالب”.

واعتبر الاسمر ان الاضراب حدّه الادنى استمرار المرفق العام، واعطينا اشارة فيه لانهيار المؤسسات العامة وعدم قدرة موظفي هذه المؤسسات الوصول الى اعمالهم، كاشفا عن انه يجب عدم الاقدام على رفع دعم عشوائي ويجب ان يكون هناك خطة انقاذية واضحة للانقاذ بحده الأدنى.

وقال الأسمر: “البطاقة التمويلية بتنا اليوم نحتاج اليها والى غيرها ونحن حتى اليوم لا نعرف مصدر تمويل البطاقة، وندعو الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال ان لم يكن لدينا قدرة على تشكيل حكومة”.

واضاف الأسمر: “نطالب ببطاقة للدواء وبطاقة تمويلية وبطاقة مختلفة للمحروقات، وان كان المستورد او التاجر لا يريد احد ان يتنازل عن ليرة من ارباحه”.

وقال: “الارباح يجب ان تخضع للرقابة والدولة يجب ان تكون شريكا في الاستيراد”.

وأوضح: “انا لا اطرح رقم 7 مليون للحد الادنى لفرضه بالقوة انما اطرحه للنقاش”.