لبنان | لبنان من بينها.. الاتحاد الأوروبي يستبعد دولاً من قائمة السفر الآمن إليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أوروبي قوله ، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد من قائمة السفر الآمن لدول الاتحاد، كلاً من كوسوفو والجبل الأسود ولبنان ومقدونيا الشمالية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ التحرك يوم أمس لإعادة فرض قيود على السفر بسبب فيروس كورونا على مواطني الولايات المتحدة وخمس دول أخرى غير المطعمين تشمل الحجر الصحي واشتراط إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في إجراء لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر إلى التكتل الذي يضم 27 دولة دون قيود إضافية على فيروس كورونا.

وتضم القائمة غير الملزمة حاليا 23 دولة، من بينها اليابان وقطر وأوكرانيا، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفرض قيودا خاصة بها على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر ومسؤولان آخران في الاتحاد الأوروبي أن القرار بشأن قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة على سفر الأجانب سيصبح نهائيا يوم الاثنين في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.