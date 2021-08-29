لبنان | فارس سعيد: “فخامة الرئيس استقالتك تنقذ لبنان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 7 ثواني

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر فكتب:

“مهما كانت الاسباب يعطي رئيس الجمهورية انطباعاً

انه لا يريد التفاهم مع السنّة في الحكم الاّ على قاعدة معايير تجاوزها الطائف

هذا الشعور لدى السنّة يولِّد حالة رفضية قد تدفعهم

اما الى تفاهم مع الثنائي الشيعي على إطاحته

اما دخول لبنان في حلقة عنف”

وتوجه اليه بالقول: ” فخامة الرئيس استقالتك تنقذ لبنان”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “من الأفضل استقالة الرئيس عون من قرار ذاتي بدل من استقالته تحت ضغط معنوي او سياسي او وطني”، متوجها اليه بالقول: ” فخامة الرئيس انا لست بوارد نصيحتك انت الرئيس وحولك “موسى والأنبياء”، فقط ملاحظة قبل فوات الاوان”.