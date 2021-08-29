لبنان | توضيح من “مياه لبنان الشمالي” حول وجود حيوانات نافقة في مجرى النهر البارد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 7:01 مساءً

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان أنها “أجرت عبر فريقها الفني مسحا ميدانيا تناول مجرى النهر البارد من بحيرة عيون السمك مرورا ببحيرة منشآت السد التابعة للمؤسسة، وصولا الى مصب النهر، فلم يتبين وجود أي أسماك أو حيوانات نافقة. كما أن لون المياه طبيعي جدا، وقد لوحظ وجود أشخاص يرتادون النهر عادة ويمارسون هواية الصيد أو السباحة. ولم يستشعروا بوجود أسماك نافقة”.

اضاف البيان “لذلك فان المؤسسة تضع نتائج المسح بين يدي المزارعين وتعلمهم أنها تتابع إجراءات فحص المياه مخبريا. وترجح فرضية أن يكون مقطع الفيديو الذي تم التداول به، إما مزورا أو أن وراءه أسباب ودوافع مجهولة، سيجري العمل على متابعة ملابساته”.