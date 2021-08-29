لبنان | إطلاق حملة وطنية للتوعية حول أهمية التطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

تطلق وزارة الصحة العامة حملة وطنية للتوعية حول أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الجهود المتتالية التي تبذلها الوزارة من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وضمان تأمين الحماية المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة.

وتتضمن الحملة سلسلة من النشاطات التوعوية، ويتخللها لقطات إعلانية وحملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي إضافة الى جولة لحافلة توعوية vacciAwarness bus على عدد من المناطق والقرى اللبنانية النائية، لتعزيز وتسريع عملية التسجيل على منصة الوزارة وتلقي اللقاح في وقت قريب.

واذ تشدد وزارة الصحة العامة على أهمية تلقي اللقاح، تؤكد حق الأشخاص المقيمين كافة على الأراضي اللبنانية بالحصول على اللقاح بشكل مجاني ومع ضمان أعلى معايير السلامة.