لبنان | بنزين السوق السوداء يفتح معركة في برج البراجنة.. والحصيلة قتيلان!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

وقع مساء أمس إشكال كبير تطور الى اشتباكات مسلحة وحرق منازل ذهب بنتيجته شخصان من ال ناصر الدين وال العاشق.

وفي التفاصيل، وقع مساء أمس اشكال في حي الجورة في برج البراجنة بين المدعو حسن ناصر الدين والمدعو جواد العاشق على خلفية بيع مادة البنزين في السوق السوداء تطور الى إطلاق نار سقط بنتيجته حسن ناصر الدين وأصيب شقيقه علي ناصر الدين كما توفي والد جواد العاشق جراء سكتة قلبية خلال الحادث.

تبع ذلك اشتباكات بين آل العاشق وآل ناصر الدين تخللها قيام آل ناصر الدين باحراق منازل ومحلات آل العاشق حتى ساعات الفجر الاولى.

وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وباشرت تحقيقاته في الحادث.