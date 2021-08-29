لبنان | مكتب ميقاتي يوضح: عون لم يطلب مني هذا الأمر!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي ما يلي:

ورد في مقالة للزميل زياد عيتاني بعنوان”عامية دار الفتوى” ان رئيس الجمهورية ميشال عون طلب تعهداً خطياً من دولة الرئيس ميقاتي يتضمن إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة، وانه تم منع وقوف سيارة الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر.

إننا ننفي جملة وتفصيلاً أن يكون الرئيس عون قد طلب هذا الامر من الرئيس ميقاتي أو أن يكون قد جرى الحديث في هذا الموضوع.

أما بموضوع عدم وقوف سيارة الرئيس ميقاتي أمام القصر، فالامر مرتبط باعتبارات لوجستية تتعلق حصراً بأمن الرئيس المكلف وليس بأي اعتبار آخر. فاقتضى التوضيح

المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي.