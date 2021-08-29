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لبنان | خير اتصل بالسلطات الاردنية لاستعادة جثمان المغترب جورج نعمة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

جورج حنا نعمة

أجرى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير سلسلة اتصالات بالسلطات الاردنية وسفير الاردن وليد الحديد، وبتوجيهات من رئيس الحكومة لاستعادة جثة المغترب اللبناني جورج حنا نعمة الذي قتله طعنا أردني يعمل معه، أثناء انتقاله من الى الاردن للقاء عائلته.

ويتم التنسيق مع عائلة الفقيد لاستعادة الجثمان الى بلدته كفرعقا قضاء الكورة في لبنان.

وأسف اللواء خير للحادث الاليم “الذي يدفع المغترب اللبناني حياته، وهو يناضل في بلاد الاغتراب لتحصيل لقمة عيش كريمة له ولعائلته”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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