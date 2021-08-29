لبنان | توقيف نقيب الصيادلة السابق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه واضح بالتدابير التي اتخذها، كاشفاً أنه “جرى فتح كل المستودعات وبيع مخزونها الى الصيدليات بالسعر المدعوم كما جرى بيع أمس الأول من مستودع واحد أدوية بقيمة مليارين و500 ألف ليرة لبنانية”.

كما كشف ابراهيم في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI أنه “قام بتوقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة أمس وتم ترك زوجته رهن التحقيق”. وقال إن “كل شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية”.

أما في موضوع احتكار المحروقات، فأعلن ابراهيم انه تم توقيف اعداد كبيرة، لافتاً الى أن “ملف ابراهيم ومارون الصقر ما زال لدى المحكمة التمييزية ولم يتحول الى النيابية العامة المالية”.