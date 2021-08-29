لبنان | الراعي: لا استثناءات في تحقيق انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 ثانية

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “شعبنا ناقم على السياسيّين لأنهم لا يزالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات ويعطّلون المتوافر من الحلول السياسية والتربوية والمعيشية”.

ودعا الراعي، خلال عظة الأحد، “القضاء إلى ملاحقة المحتكرين والمهرّبين بعيداً عن الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية.”.

اضاف: “نشجّع على توسيع عمليات الدهم وإغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب، فكلّ إجراء إداري يبقى ناقص المفعول ما لم تُغلق المعابر”.

وقال أن: “لبنان بحاجة إلى مصالحات وخصوصا بين المسؤولين”.

أضاف: “من واجب الجميع أن يتشاوروا بينهم وأن يلتفوا من أجل اتخاذ القرارات الوطنية لدفع الدولة لتغيير سياستها قبل الانهيار الكبير.”

وفي ما يخص التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال: “نحن ضدّ تسييس التحقيق بقضية المرفأ وتطييفه وتعطيله وضد استثناء أحد من الاستجواب وضد تحويل قاضي التحقيق إلى متّهم.”

وتابع الراعي: “نحن حريصون على احترام المقامات والمرجعيات ولكن الاجواء المشحونة لا تحتمل المزيد من التشنج وفتح معارك جانبية.”