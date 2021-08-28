لبنان | تسجيل 72 إصابة بكورونا ضمن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21 و22 آب، وأظهرت النتائج وجود اثنين وسبعين (72) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 21/8/2021 كالآتي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة وارسو: شركة LO رقم 145 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان: شركة AJ رقم 7846 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة أبوظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة كوبنهاغن: شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 2286 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

رحلة برشلونة: شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (سبع حالات إيجابية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 22/8/2021 كالآتي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أنقرة: شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة مسقط: شركة WY رقم 423 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

رحلة بودروم: شركة AJ رقم 7828 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان: شركة AJ رقم 7846 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 210 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 282 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام: شركة MEA رقم 200 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان: شركة PEGASUS رقم 1826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)