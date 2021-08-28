لبنان | عقيص: للادعاء على جميع أركان الدولة المعنيين والتجار المحتكرين بجرم القتل

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”، قائلاً:

“الى جانب عريضة الاتهام التي قدمناها بحق رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالازمة المعيشية الحالية، اشجّع كل متضرر بصحّته من انقطاع الدواء ان يدّعي على جميع اركان الدولة المعنيين وعلى التجار المحتكرين بجرم القتل او محاولة القتل وفقاً للقصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة ١٨٩ عقوبات.”

وأضاف عقيص: “وهذه الدعاوى تقدم امام القضاء العادي، علماً ان القصد الاحتمالي هو السند القانوني الذي اعتمده المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ للادعاء على المدعى عليهم المعروفين. قطع الدواء عن الناس هو جريمة موصوفة، وتستوجب التشديد”.