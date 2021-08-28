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لبنان | إليكم آخر مستجدّات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس /Covid-19 بوجود 17 حالة حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 344 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 10.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 5.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1284 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.

– حالات وفاة: 0

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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