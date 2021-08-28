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لبنان | قطع طريق عام العباسية بالمكعبات الإسمنتية.. فما سبب ذلك؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قطع طريق عام العباسية بالمكعبات الاسمنتية

قطع أهالي العباسية الطريق العامة بالمكعبات الاسمنتية والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح 5 من أبنائهم بإطلاق نار أمام إحدى محطات العباسية، وقد أقفلت القوى الامنية المحطة بالشمع الاحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومنع الاقتراب منها.

وطالب رئيس بلدية العباسبة علي عز الدين القوى الامنية بـ”توقيف الفاعلين وسوقهم للعدالة”، وقال: “نحن ندين ونستنكر الاعمال الذي قام بها أصحاب المحطة تجاه الاهالي والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وتكسير سياراتهم، لذلك نطالب بتوقيف الفاعلين”.

وادعى أصحاب المحطة أن مجموعة من الشبان في بلدة العباسية اقتحموا المحطة وأجبروا العمال على فتحها وتعبئة البنزين بالقوة، واعتدوا على العاملين فيها وأطلقوا الرصاص. مما اسفر عن جرح عامل في المحطة. وقد حضرت عناصر القوى الامنية والجيش وفتحت تحقيقا بالحادث.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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