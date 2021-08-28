لبنان | المفتي سوسان: صيدا تعاني من استخفاف السلطة بها والمسؤولين عنها

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ 26 دقيقة

تعليقاً على تفاقم أزمات الكهرباء والمياه والمحروقات والنفايات في مدينة صيدا، وجه مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صرخة الى المعنيين جاء فيها:

“لقد بلغ السيل الزبى، أن تعيش بدون كهرباء وبدون دواء لا تستطيع ان تشتري الغذاء لك ولعائلتك، وأخيراً ان تنقطع المياه عن الناس، هذه المياه التي هي الحياة كما يقول الله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

ماذا يريدون من الناس والى أين يأخذون الناس، هذه الأزمة التي لا يظهر لها أفق بأنها ستنتهي ببعدها، بتداعياتها، بأسبابها، بمسببيها. هذه السلطة التي تعيش في عالم آخر وربما في كوكب آخر.

الى أين يأخذون الناس؟ إن هؤلاء بشر يحتاجون الى كهرباء والى ماء والى دواء. يريدون أن يتخلصوا من طوابير الذل أمام كل ما تتطلبه الحياة من بنزين، من مازوت، من خبز، من كل شيء.

وزاد الأمر قذارة هذه النفايات التي تتراكم في مدينة صيدا وفي شوارعها. أهل صيدا يشعرون بأنهم يعاملون باستخفاف وباستهتار ويشعرون بأنهم يعيشون بوضع أكثر سوءاً من غيرهم. لا ندري ماذا تخبىء لنا الأيام بعدّ!

ولكن الناس يريدون كهرباء، يريدون ماء، وهذا شأن السلطة التي لم يعد يعنيها أمر شعبها وأمر الناس الذين يعيشون في هذا الوطن.

نقول ونرفع الصوت مرة ومرة ومرة، مع كل الشرفاء وكل الغيورين على هذا البلد، على صيدا وعلى الجوار وأنها فرصة لندعو الأهل والاخوة حول صيدا وضواحيها لأن ننبذ كل الفتن وان نؤكد على وحدة الصف من اجل حق الانسان في الخدمات الأساسية وفي الحياة الكريمة في هذا البلد.

صيدا عاصمة الجنوب، كانت دائماً وما تزال تفتح قلبها لكل الجنوب، لكن صيدا تتحمل اكثر من طاقتها، ونشعر بأنها في هذه الأيام تعاني من استخفاف السلطة بها والمسؤولين عنها.

نعم، لقد بلغ السيل الزبى!”.