لبنان | الهيئات الاقتصادية: لتشكيل حكومة تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

عقدت الهيئات الاقتصادية، في مقر غرفة زحلة والبقاع، اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بدعوة من عضو الهيئات الاقتصادية نائب رئيس الغرفة منير التيني، خصصته لمناقشة أوضاع القطاعات الاقتصادية.

وبعد نقاش طويل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أعربت فيه عن حزنها “الشديد تجاه هذا التدهور المخيف والمريع الحاصل في البلاد وعلى المستويات كافة، وبوجه خاص معاناة المواطنين اليومية للحصول على أبسط سبل الحياة لا سيما الخبز والدواء والمياه والمحروقات، وهذا ما لم يكن أحد يتوقعه في يوم من الأيام”.

ورفعت الهيئات الاقتصادية الصوت “في وجه القوى السياسية المسؤولة عن كل ما يحصل وعن إدارة شؤون البلاد”، مطالبة إياها بـ”الخروج من المناكفات والصراعات، والذهاب الى رحاب الوطنية والوطن، وأن تترفع بآدائها الى هذا المستوى، لأن في ذلك وحده خلاص لبنان بمن فيه”.

ومع هذا، فقد دعت الهيئات في هذا الإطار الى “تشكيل حكومة إنقاذية الآن، حكومة تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتكون قادرة على العمل والإنتاج وتنفيذ إصلاحات شاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.