لبنان | حريق القبيات يتمدد الى الاحراج والبساتين والجيش يؤازر الدفاع المدني

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن طوافة عسكرية وصلت الى القبيات وتشارك في إطفاء النيران. في وقت تقوم اليات الدفاع المدني وأهالي البلدة بالعمل على محاصرة النيران التي لا تزال مشتعلة وتتمد باتجاه المنازل والوادي الفاصل بين القبيات وبلدة النهرية المجاورة.

وقد اتت على مساحات واسعة من بساتين الزيتون والكرمة والاراضي الزراعية والاشجار الحرجية.

ويذكر ان حريق كان قد اندلع في الاراضي العشبية في القبيات الغربية، ما لبث أن امتد بسرعة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة الى الاراضي الحرجية وبساتين الزيتون القريبة. وقام الاهالي والدفاع المدني بالعمل على مواجهة تقدم النيران بانتظار وصول طوافة للجيش للمساهمة في تطويق النار والسيطرة عليها.

ووجهت نداءات عبر “واتس اب” لشبان البلدة للاسراع بالتوجه الى موقع الحريق للمساعدة على اطفائه.