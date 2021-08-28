لبنان | مياه لبنان الجنوبي: توقف الضخ سببه انقطاع الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أن “توقف محطاتها الرئيسية عن ضخ المياه عائد الى انقطاع خطوط الخدمات العامة الكهربائية بشكل كامل حينا وجزئي حينا آخر ومتقطع في أغلب الأوقات، وهذه المحطات التي تتغذى بالكهرباء بواسطة خط خدمات من مؤسسة كهرباء لبنان، حالها كحال باقي المستفيدين من مواطنين ومؤسسات عامة لناحية الانقطاع، لكن المشكلة الاكبر تكمن في الضرر الذي يلحقه هذا التقطع بالمضخات والمعدات، وما يتطلبه من صيانة مكلفة، وما يسببه من تأخير في موعد الضخ والتوزيع” .