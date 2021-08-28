لبنان | بالفيديو وللتذكير.. نبيه بري: مين جرّب المجرب كان عقلو مخرّب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 2:32 مساءً

“مين جرب المجرب كان عقلو مخرّب”.. كلام قاله الرئيس نبيه بري في مقابلة تلفزيونية تعود لسنوات، ليتربع بعدها على كرسي رئاسة مجلس النواب 29 سنة وما يزال.

كما قال بري “فلقوا راسنا من سنة 1943 وهني يجوا، حويك وزويك وزيك وحويك، الاقطاعي فلان والاقطاعي فلان، وفلان ابن فلان، خربوا لبنان” مضيفاً “هل من يصدق ان كل الاموال التي وصلت الى لبنان لا يوجد كورنيش من طرابلس الى صور، وطوله فقط 12 كلم، اين ذهبوا بهذه الاموال”؟! واضاف متوجها الى الاعلامية “هل رأيتي يوماً انه تمت محاسبة وزير او رئيس جمهورية؟ ابداً! توجد سرقات على عينك يا تاجر، الشعب في واد وهم في واد اخر، كانوا يضحكون على الشعب باعطائه بعض المال في الانتخابات، اي يرشونه للوصول الى المجلس النيابي”.

اليوم الشعب يقول فعلاً من جرّب المجرب كان عقلو مخرّب، وما فعله بري والسياسيون في لبنان لم يفعله اي من السياسيين على كوكب الأرض، فهم اثبتوا انهم اساتذة ومحترفون في النصب والسرقات، وفي المحاصصات والسمسرات.