لبنان | قطاع الغذاء مهدد بالتوقف في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 31 ثانية

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، «أننا أطلقنا صرخة استغاثة لأن القطاع مهدد بالتوقف بسبب فقدان المازوت»، معتبرا أن «السوق السوداء إثباتٌ بأن الدولة لا تعمل».

وأشار في تصريح، إلى أنه «يجب الاستعداد للارتطام الكبير، وهذه المنظومة السياسية لا يمكنها الاستمرار»، لافتاً إلى أن «القطاع الصحي هو على قمة الأولويات من ناحية تأمين المازوت من الخارج».

تصاعدت التحذيرات داخليا وخارجيا من مغبة سقوط لبنان في براثن الفوضى والانهيار مع استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتواصل تعطل تشكيل الحكومة منذ نحو عام.

وتسببت الأزمة في نقص الوقود الذي شل خدمات أساسية، وتزامن مع أعمال عنف بسبب محاولات الحصول على البنزين.

ويصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها أحد أسوأ الانهيارات المسجلة على الإطلاق، في حين يقول المانحون الأجانب إنهم سيقدمون مساعدات فور تشكيل حكومة تشرع في إجراء إصلاحات تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.