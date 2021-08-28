لبنان | هارون: لم نجد أي حلحلة في موضوع الأدوية للمستشفيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 9 دقائق

كشف نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، أن «الكثير من الأدوية غير موجودة ولا يتم تسلميها»، موضحاً أن «طريقة دعم الأدوية والمحروقات كانت خاطئة».

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنه «لم نجد أي حلحلة في موضوع الأدوية للمستشفيات»، مؤكداً «أننا نعمل منذ 3 أسابيع على تأمين المازوت، ونحن نشتري من السوق السوداء، فأصبحت هذه المسألة كارثة على المريض».

وشدد هارون على أن «كل القطاعات تعاني، ومع هذه الدولة وهؤلاء المسؤولين، لا يمكن التغيير، والحل الوحيد هو الدعم الخارجي».